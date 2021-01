Lichamen in garagebox Amsterdam blijken van een stel uit Amsterdam

De politie heeft de twee lichamen geïdentificeerd die dinsdagmiddag werden gevonden in een garagebox in een industriegebied in Amsterdam-West. Het blijkt te gaan om een 63-jarige man en een 59-jarige vrouw uit Amsterdam.

Volgens de politie gaat het om een stel. Het is nog onduidelijk wat de doodsoorzaak is. Het onderzoek hiernaar loopt nog. Daarbij wordt ook gekeken of er sprake is van een misdrijf, meldt AT5.

Wat zich op het terrein heeft afgespeeld, is nog altijd onduidelijk. De lichamen werden gevonden op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam Westpoort, schrijft NH Nieuws. De brandweer is nagegaan of er sprake was van giftige stoffen in de garagebox, maar dat was niet het geval.