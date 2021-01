Even niet opruimen of koken voor Leerdam: 'Scheelt me drie uur per dag'

Geen huishoudelijke klusjes voor Leerdam in schaatsbubbel, wel een EK-titel? - NOS

De internationale schaatstop zit voor een reeks wedstrijden in Thialf liefst vijf weken in een coronabubbel. Voor Jutta Leerdam heeft dat eigenlijk alleen maar pluspunten.

"Iedereen keek ertegen op, maar ik vind het helemaal niet erg. Er wordt voor me gekookt. Normaal moet ik opruimen, wassen, boodschappen doen, koken. Dat hoef ik allemaal niet hier, het scheelt me gewoon drie uur per dag", zegt ze lachend.

En serieus: "Vijf weken lang alleen maar een topsportregime, trainen en rusten. Geen randzaken, ik vind het helemaal niet erg."

Vier schaatsweekenden in vijf weken

Leerdam - wereld- en Europees kampioene op de 1.000 meter - is dit weekend favoriet bij de EK sprint (dat naast de EK allround worden gereden). Daarna volgen twee wereldbekerwedstrijden in Heerenveen, voordat daar op 11 februari ook de WK afstanden zijn.