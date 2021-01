Ruim twintig mensen besmet in Fries woonzorgcentrum, deels met Britse variant

De Britse mutatie van het coronavirus is vastgesteld in een woonzorgcentrum in Surhuisterveen in Friesland.

Begin januari bleken opvallend veel bewoners en medewerkers van 't Suyderhuys besmet met het coronavirus. Uit een reguliere steekproef van het RIVM en uit een steekproef van de GGD, vanwege het hoge aantal besmettingen onder het zorgpersoneel, bleek dat twee van de besmette bewoners het Britse virus bij zich dragen.

Gisteren zijn nog eens 59 bewoners van 't Suyderhuys getest. Daarbij testten 21 bewoners positief. Hoewel de virusmonsters nog niet zijn onderzocht op dna-materiaal, gaat de GGD Friesland er volgens het woonzorgcentrum van uit dat ook hier waarschijnlijk sprake is van de Britse variant.

In totaal zijn nu sinds begin januari 45 bewoners van 't Suyderhuys positief op het coronavirus getest, twee van hen zijn overleden. Ook bij meer dan 40 medewerkers van 't Suyderhuys is het coronavirus vastgesteld.

Twee groepen

Bezoek is op dit moment niet mogelijk in het woonzorgcentrum. De bewoners blijven in hun eigen appartement. Zorgmedewerkers werken volledig beschermd met chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, een spatbril en een schort met lange mouwen.

Verder zijn de zorgmedewerkers verdeeld in twee groepen. Eén groep werkt alleen met de besmette bewoners en de tweede groep verzorgt de andere bewoners zonder klachten.