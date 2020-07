Gewonde bij autobrand bij tankstation in Tilburg

Bij een tankstation in Tilburg heeft aan het begin van de avond een auto in brand gestaan. Hierbij raakte een man gewond. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

Volgens de politie was er sprake van een zeer gevaarlijke situatie. De brandweer bluste de brand.

Volgens Omroep Brabant lag het slachtoffer roerloos op de grond naast de auto en werd hij door een vrouw en twee mannen in veiligheid gebracht. Hij is daarna naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet geen mededelingen over de toestand van het slachtoffer. Zijn betrokkenheid bij de brand wordt onderzocht.