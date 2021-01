KNSB hakt knoop door: dit seizoen geen marathonschaatsen door corona

De KNSB heeft vanwege de coronacrisis definitief een streep gezet door het marathonschaatsseizoen. De schaatsbond ziet door alle maatregelen geen mogelijkheden meer om nog een wedstrijdkalender op te stellen.

De marathonschaatsers staan al het hele seizoen aan de kant. De KNSB had lange tijd de hoop dat het marathonschaatsen nog zou worden toegevoegd aan de lijst met topsportcompetities, waarop ook het langebaanschaatsen en het shorttrack staan. Maar een verzoek daartoe is deze week afgewezen door de overheid.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, is teleurgesteld: "Dit doet ongekend veel pijn en niet alleen bij mij, want dit is vooral een klap voor de rijders en alle mensen die bij het marathonpeloton betrokken zijn. Het was een heel lastig besluit, maar het is helaas onvermijdelijk."