Handbalmannen zijn toch niet nodig bij WK in Egypte, het blijft bij 1961

Bij Oranje werd de afgelopen dagen alles in stelling gebracht om halsoverkop naar het WK te gaan. Tsjechië en de Verenigde Staten haakten vanwege coronabesmettigen af, waardoor de eindronde ineens heel dichtbij kwam voor Nederland.

De Nederlandse handbalmannen stonden paraat, maar ze zijn toch niet nodig deze week bij het WK in Egypte. Na diverse afmeldingen was Oranje eerste reserve geworden. Daar blijft het echter bij.

De Oranjemannen deden slechts een keer mee aan het WK: dat was in 1961. In januari 2020 waren ze voor het eerst actief op een Europees kampioenschap.

Oranje liep kwalificatie voor dit WK mis, omdat de Europese play-offs voor de eindronde werden geschrapt. Teams werden aangewezen op basis van de eindrangschikking van het EK.