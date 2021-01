Waarom stegen de huizenprijzen vooral in Hardenberg en Zutphen?

Coronacrisis of niet, de huizenprijzen stegen het afgelopen jaar gewoon gestaag door, zo maakte makelaarsvereniging NVM vanochtend bekend. Maar de stijging is tegenwoordig niet meer in de grote westelijke steden, maar in het oosten van het land. Twee regio's springen er bovenuit: in Zutphen werden huizen het afgelopen jaar 20,5 procent duurder, in Hardenberg zelfs zo'n 21,7 procent. De prijsstijging in deze twee gebieden is bijna twee keer zo hoog als de landelijke (11,6 procent). Hoe komt dat?

Volgens de NVM stijgen de prijzen vooral buiten de Randstad, omdat steeds meer stedelingen op zoek zijn naar grotere en goedkopere huizen buiten de stad, vooral nu thuiswerken afgelopen jaar door de coronacrisis is afgedwongen. Maar dat is niet het geval in Hardenberg, een gemeente in de buurt van Coevorden, dicht bij de Duitse grens. "Wij merken niet dat er veel mensen vanuit de Randstad hierheen komen", zegt makelaar en regionaal NVM-woordvoerder Jeroen Hofstede. "De kopers in Hardenberg zijn vooral mensen die er al wonen, die er vandaan komen, en die er willen blijven wonen."

Het probleem is alleen: er is veel te weinig aanbod in Hardenberg, en dus bieden er heel veel mensen op de paar woningen die er wel op de markt komen. "Bovendien", zegt Hofstede, "zijn de prijzen nu nog aan de lage kant, vooral in vergelijking met omliggende regio's. In Kampen en Zwolle, waar ik veel werk, zijn de prijzen al sky-high, deels ook vanwege die instroom vanuit de Randstad." Met andere woorden: de enorme stijging in Hardenberg is ook vooral een inhaalslag ten opzichte van de omliggende gebieden.

Wat voor woning koop je voor 209.000 euro in Amsterdam, Zutphen en Hardenberg? Een greep uit het aanbod op verkoopsite Funda: