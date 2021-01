Honderd bijwerkingen van het Pfizer-vaccin gemeld, twee allergische reacties

Er zijn tot dusver ongeveer honderd bijwerkingen van het Pfizer/BioNTech-vaccin gemeld, meldt het Bijwerkingencentrum Lareb. In twee gevallen gaat het om heftige allergische reacties.

"Dat ging om symptomen als huiduitslag en zwellingen rondom de ogen", zegt Agnes Kant, de directeur van Lareb. "Die mensen zijn geholpen en snel weer hersteld."

Een allergische reactie is een zeldzame bijwerking die ook al in andere landen optrad, voor het eerst in Groot-Brittannië. Vanwege die bijwerking adviseerde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om mensen een kwartier na de prik in de gaten te houden.

Hoofdpijn en vermoeidheid

De overige meldingen gaan volgens Kant over verwachte bijwerkingen als pijn op de plaats van de injectie, hoofdpijn en vermoeidheid. Deze bijwerkingen werden door Pfizer/BioNTech al vaak gezien bij mensen die deelnamen aan de studies. Bijwerkingen zijn een logisch gevolg van vaccinaties omdat vaccins ons immuunsysteem aan het werk zetten.

Op 6 januari is Nederland begonnen met het inenten van zorgmedewerkers. Volgens de meest recente cijfers zijn er ongeveer 47.000 mensen tot nu toe gevaccineerd. "Wij dachten dat het zou gaan om zo'n 20 à 25 meldingen per 10.000 inentingen, dus dit klopt met wat we hebben ingeschat. Maar niet alle bijwerkingen worden ook bij ons gemeld."

Op Europees niveau

Lareb signaleert de serieuze bijwerkingen en informeert het RIVM en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) erover. Zij kunnen zo nodig waarschuwingen versturen naar artsen, het ministerie en andere betrokkenen.

Het CBG kan ervoor zorgen dat op Europees niveau wordt besproken of er actie nodig is, zoals bij de eerste meldingen van allergische reacties een waarschuwing werd verstuurd.