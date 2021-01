Australië wil duif doden na tocht van 13.000 km

Een duif die een reis van 13.000 kilometer aflegde van de VS naar Australië kan waarschijnlijk niet lang van zijn prestatie genieten: de Australische autoriteiten zijn van plan hem af te maken, uit angst voor besmettelijke ziektes.

De duif dook op Tweede Kerstdag op in het vogelbadje van Kevin Celli-Bird in Melbourne. "Hij zag er erg vermagerd uit, dus gaf ik hem wat verkruimelde biscuitjes", zegt hij tegen persbureau AP. De volgende dag kwam de vogel terug. "Ik denk dat hij mijn tuin nu als zijn thuis ziet, vanwege het water en het eten."

Omdat het dier zo verzwakt was, kon Celli-Bird hem makkelijk vangen. Door de ring om zijn poot kwam hij erachter dat de vogel van een eigenaar uit Alabama was. De duif was in oktober verdwenen na een race in de kuststaat Oregon. Een poging om contact te zoeken met de eigenaar is nog niet gelukt.

Meegelift?

Celli-Bird noemde de duif Joe, naar de aankomend president van diens geboorteland. Plaatselijke media schreven enthousiast over de prestatie, die Joe waarschijnlijk kon volbrengen doordat hij was meegelift aan boord van een schip.

Maar het verhaal kwam zo ook onder de aandacht van AQIS, de Australian Quarantaine and Inspection Service. Daar realiseerde men zich dat Joe de strikte quarantaineregels van het land had gebroken.

"Een tamme vogel die geen gezondheidscheck heeft gehad, mag niet in Australië blijven. De enige manier om de biologische veiligheid te garanderen, is door de vogel te doden", zegt een woordvoerder. Joe zou onbekende ziektes kunnen introduceren die de natuurlijke vogelstand of het pluimvee zouden kunnen decimeren.

Vooralsnog is Joe nog zo vrij als een vogeltje: volgens Celli-Bird is hij een stuk moeilijker te vangen nu hij weer is aangesterkt. AQIS is van plan een vogelvanger in te zetten.