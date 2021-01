20 jaar cel geëist tegen spoorloze verdachte voor dubbele moordpoging

Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar cel geëist tegen de voortvluchtige Gerel P. Hij wordt verdacht van een dubbele moordpoging vier jaar geleden in Noordeloos., bij Gorinchem P. is sinds 2017 spoorloos.

De twee slachtoffers uit Rotterdam werden eind 2016 zwaargewond in een weiland gevonden. Volgens het OM vluchtte P. kort daarna naar Suriname. Daar werd hij alsnog aangehouden, maar hij ontsnapte uit de gevangenis en is sindsdien voortvluchtig.

P. wordt inmiddels in verband gebracht met de criminele groep rond Ridouan Taghi. Hij zat eerder ook vast voor de moord op spyshop-medewerker Ronald Bakker, in 2015.

Drugs

Tijdens de zitting vandaag zei de officier van justitie dat het een wonder is dat de slachtoffers het overleefden. "Degene die dit op zijn geweten heeft is nog steeds voortvluchtig, maar het kan niet zo zijn dat hij daardoor niet berecht en bestraft wordt voor deze verschrikkelijke dubbele poging tot moord."

Een van de Rotterdammers was in de rechtbank. Het slachtoffer weet niet waarom P. hem probeerde te liquideren. Hij dacht een afspraak met P. te hebben over een opdracht om drugs uit containers te halen.

De nu 32-jarige man raakte ernstig gewond door de schoten. Zijn milt is verwijderd. Ook raakte zijn gehoor beschadigd en mist hij een oog. Hij is nog arbeidsongeschikt en wil een schadevergoeding van 100.000 euro.

30.000 euro tipgeld

Het OM looft een beloning uit van 30.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de verblijfplaats van Gerel P. Iedereen die informatie over hem heeft, wordt opgeroepen om zich te melden bij de politie.