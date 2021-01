Dochter voormalig NBA-rebel Rodman wordt profvoetbalster in Amerika

"Ik heb de genen van mijn vader. Daar ben ik dankbaar voor, want hij was waanzinnig atletisch. Maar ik wil niet voor altijd 'de dochter van' zijn, daarom ben ik zo blij dat ik nu mijn eigen pad kan bewandelen", aldus Trinity Rodman.

Rodman is nu vooral nog bekend als de dochter van voormalig NBA-basketballer Dennis Rodman, maar daar wil de Amerikaans jeugdinternational verandering in brengen.

De Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen (NWSL) is een opmerkelijke speelster rijker. De 18-jarige Trinity Rodman heeft een contract gekregen bij Washington Spirit.

Dochter NBA-icoon Rodman krijgt contract als profvoetbalster in Washington - NOS

In tegenstelling tot haar vader is Rodman een aanvalster. Ze is snel en doelgericht. Bij het jeugdkampioenschap voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben blonk ze vorig jaar uit met acht goals en zes assist.

Spelen met Jordan en affaire met Madonna

Rodman senior was in de jaren negentig een succesvolle en rebelse basketballer. Hij werd vijf keer kampioen van de NBA. Zijn laatste drie titels haalde hij als defensief steunpilaar van de machtige Chicago Bulls met Michael Jordan.

Buiten het basketbal verwierf Rodman ook faam vanwege zijn altijd fel gekleurde haardos, verkleedpartijen als vrouw, verschillende arrestaties, affaire met Madonna en huwelijk met Playboy-model Carmen Electra.