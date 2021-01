Rotterdamse agent verdacht van misbruik arrestant

Een Rotterdamse politieman is afgelopen maandag aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een arrestant. De man werkte als arrestantenbewaker in een cellencomplex in de stad,

Het incident vond plaats in augustus, meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer is een 22-jarige vrouw. Het OM wil geen details geven over de verdenking van ontucht.

Nadat de vrouw het incident had gemeld, is direct een onderzoek gestart. De politieman werd buiten functie gesteld.

Vandaag is de 29-jarige verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij twee weken langer vast blijft zitten.

Protocollen

Naast het strafrechtelijk onderzoek naar de ontuchtverdenking voert de politie ook een intern onderzoek uit. Zo wordt nagegaan of de protocollen in het cellencomplex zijn nageleefd.

Voor de arrestantenzorg gelden algemene regels. Vrouwelijke verdachten worden door vrouwelijke agenten gefouilleerd en mannelijke politiemedewerkers gaan niet alleen de cel in van een vrouwelijke arrestant.

De politie wil weten in hoeverre deze protocollen zijn gevolgd en of ze eventueel moeten worden aangescherpt.