Onderzoeker: 'Provincie was grip bij aanleg Twents kanaal vanaf begin al kwijt'

Huizen die zijn gestut en soms zelfs verlaten langs het kanaal Almelo-De Haandrik - RTV Oost

Er zijn grote fouten gemaakt bij het verdiepen van het kanaal Almelo-De Haandrik, waar honderden huizen zijn verzakt. De provincie was van meet af aan de grip op het project kwijt, stelt Stefan van Baars, hoogleraar aan de Universiteit van Luxemburg. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van geotechniek, het specialisme dat zich richt op bouwen in en op de grond. Tegen RTV Oost zegt Van Baars met stomheid geslagen te zijn, nadat hij in december een flink aantal woningen langs het Twentse kanaal had bezocht. "Ik heb daar in één dag meer schade gezien dan menig deskundige in zijn hele leven ziet." Van Baars heeft het onderzoek belangeloos en op eigen initiatief gedaan. "Ik kende het hele kanaal niet, maar vanuit mijn functie als hoogleraar vind ik het mijn taak om problemen in de samenleving te onderzoeken." Hij hoopt dat door zijn onderzoeksrapport de rol van de provincie nader onderzocht wordt.

Zo'n 360 huishoudens in Vroomshoop, Daarlerveen, Geerdijk, Bergentheim en Beerzerveld kampen sinds een kleine drie jaar met schade aan hun woningen, zoals scheuren in muren, verzakte vloeren en ondergelopen kelders. Omdat de problemen aan de woningen vrij snel begonnen nadat het kanaal was uitgebaggerd om het geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer, legden de omwonenden al snel de link tussen de werkzaamheden en de schade aan hun huizen. Onderzoeksbureau Deltares, dat in opdracht van de provincie de problemen langs het Twentse kanaal onderzocht, kwam begin dit jaar tot de conclusie dat in veel gevallen niet met zekerheid was vast te stellen dat de schade aan de woningen ook daadwerkelijk veroorzaakt is door werkzaamheden aan het kanaal. Ondanks de uitkomsten van dit rapport trok de provincie Overijssel 25 miljoen euro uit om de schade aan de huizen te vergoeden.

In een veertig pagina's tellend onderzoek is Van Baars zeer kritisch op de provincie Overijssel, eigenaar van het kanaal en opdrachtgever voor het uitbaggeren van de waterweg. Zo is er volgens de hoogleraar bij het intrillen van de damwanden niet conform de officiële richtlijnen gewerkt.

Quote Zonder enige twijfel is de schade veroorzaakt door het uitbaggeren van het kanaal. Hoogleraar Stefan van Baars

"Er is een spoor van vernieling aangericht door de werkzaamheden aan het kanaal. De fouten die zowel bij het ontwerp, de uitvoering als nadien zijn gemaakt, zijn ontzettend groot. Er kan niet anders dan geconcludeerd worden dat de provincie Overijssel vanaf het begin de grip op het project volledig kwijt was."

Gestut huis langs het kanaal - RTV Oost