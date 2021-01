Asscher wilde premier worden, maar rol in toeslagenaffaire nekte hem

Lodewijk Asscher PvdA - ANP

Vorige week zei Lodewijk Asscher nog dat juist hij bij uitstek geschikt is om het vertrouwen van de burgers in de overheid te herstellen. Hij had als oud-minister van Sociale Zaken weliswaar een belangrijke rol gespeeld in de toeslagenaffaire, maar met al zijn ervaring zou hij de komende jaren als geen ander de slachtoffers kunnen vertegenwoordigen. "Ik ben de enige oppositieleider die weet hoe het is om in een regering te zitten. En ik ben de enige oud-minister die vanuit de Kamer vier jaar volksvertegenwoordiger is geweest", zei de PvdA-leider, die vanochtend bekendmaakte dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker. Het bleek buiten de waard gerekend. Binnen en buiten de partij stelden critici dat Asscher vanwege zijn verantwoordelijkheid in de toeslagenaffaire niet meer geloofwaardig was als lijsttrekker. 'Broedermoord' Lodewijk Asscher (46) werd eind 2016 lijsttrekker van de PvdA. De leden verkozen hem boven de zittende leider Diederik Samsom, die daarop direct uit de Tweede Kamer vertrok. De harde strijd tussen de twee partijprominenten deed de partij, vlak voor de verkiezingen, geen goed. Een deel van de achterban sprak van "broedermoord". De PvdA leed in maart 2017 een historisch verlies. De partij verloor 29 zetels en hield er nog negen over. Zijn rivalen in de Tweede Kamer mogen Asscher er in debatten nog graag aan herinneren dat hij als vicepremier en minister in het VVD-PvdA-kabinet-Rutte II, aansprakelijk is voor veel beleid waartegen hij nu in het geweer komt.

Toeslagenaffaire Lodewijk Asscher was in het kabinet-Rutte II vice-premier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In die rol was hij medeverantwoordelijk voor de affaire met de kinderopvangtoeslag. Daarin moesten duizenden ouders ten onrechte grote sommen geld terugbetalen, waardoor velen grote financiële problemen kregen. Voor de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag bood Asscher zijn excuses aan. Hij zei dat hij weliswaar aan een ander stelsel werkte, waarin ouders niet zo hard zouden worden aangepakt, maar dat dit niet genoeg was. Hij had niet in de gaten gehad hoeveel ouders inmiddels in financiële nood verkeerden. "Ik vel over mijn eigen optreden een hard oordeel", zei hij.