AZ neemt afscheid van Druijf, Europese held die in eredivisie zelden scoorde

Ferdy Druijf vertrekt bij AZ. De spits (22) gaat op huurbasis aan de slag bij KV Mechelen, dat tevens een optie heeft bedongen bij de Alkmaarders om hem na dit seizoen te kopen.

Druijff scoorde altijd en overal. Maar bijna nooit in de eredivisie.

Vooral maakte hij indruk in Europese wedstrijden. Vorig seizoen maakte hij in de voorronde de bevrijdende 1-2 tegen Antwerp, in de poulefase van de Europa League scoorde hij als invaller twee keer tegen Partizan (2-2). Deze jaargang versierde hij de penalty waarmee Teun Koopmeiners in de extra tijd uitschakeling voorkwam tegen Viktoria Plzen in de voorronde van de Champions League.

Topscorer

Met Jong AZ werd hij kampioen in de tweede divisie en met 29 goals (waarvan 15 voor NEC) kroonde hij zich twee seizoenen geleden tot topscorer van de eerste divisie.

Bij KV Mechelen treft Druijf de Nederlanders Lucas Bijker en Sandy Walsh. De club die in 1988 ten koste van Ajax de Europa Cup II won, strijdt in België nu tegen degradatie.