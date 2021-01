Schrijvers op de bres voor lokale boekhandels: 'Bestel je boeken daar'

Bekende auteurs komen in actie om de boekhandels te steunen. Onder anderen Simone van der Vlugt, Tommy Wieringa en Paulien Cornelisse doen mee met de campagne 'Steun je boekhandel' van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Door de coronamaatregelen zijn de boekenwinkels gesloten. Ook mogen ze geen afhaalloket aan de deur hebben. "Maar binnen staat jouw boekverkoper te trappelen om fantastische boeken thuis te bezorgen", is te lezen op de campagnewebsite.

Met paginagrote advertenties in de kranten, radiospotjes en berichten op sociale media wil de CPNB mensen duidelijk maken dat ze gewoon nog bij de fysieke boekhandel kunnen bestellen. En dat het belangrijk is dat ze dat nu doen, zeker nu de lockdown met drie weken is verlengd.

"Wacht niet met je nieuwe boeken aanschaffen tot je weer in de boekhandel kunt snuffelen tussen de titels, want die kans krijgt je misschien niet meer."

Onder anderen schrijver Ronald Giphart steunt de campagne: