De uitzending van 14 januari

Asscher geen lijsttrekker, wie wel?

Lodewijk Asscher wordt toch geen lijsttrekker van de PvdA. Hij heeft zijn kandidatuur ingetrokken. De discussie over zijn persoon maakt het hem niet mogelijk lijsttrekker te zijn. Asscher lag bij een deel van zijn eigen partij onder vuur vanwege zijn rol in de toeslagaffaire. In het vorige kabinet was hij vicepremier en minister van Sociale Zaken en droeg daarom medeverantwoordelijkheid voor de misstanden. De coalitiefracties overleggen vandaag intern over de politieke situatie. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag.