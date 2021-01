Transfervrije Schöne duikt op bij Ajax en gaat meetrainen met eerste elftal

Lasse Schöne is terug in Amsterdam. De Deense middenvelder gaat meetrainen bij Ajax, de club die hij in 2019 verruilde voor het Italiaanse Genoa.

Schöne liet vorige week zijn contract bij Genoa ontbinden, omdat hij geen toekomst meer had bij de Serie A-club. Dit seizoen kwam hij geen minuut in actie.

De komende tijd mag Schöne op het oude nest zijn conditie op peil gaan houden. De 34-jarige Deen traint donderdag mee bij Jong Ajax en sluit vrijdag waarschijnlijk aan bij het eerste elftal, dat zich voorbereidt op de Klassieker tegen Feyenoord van zondag.