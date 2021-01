Ook Middelkoop mag Australische tennisbubbel in, Murray moet wachten

Nu de eerste speelweek erop zit voor de tennisprofs, reizen de spelers uit alle hoeken en gaten van de wereld naar Melbourne om daar de komende twee weken in quarantaine te gaan voor de Australian Open.

Onder hen ook Matwé Middelkoop. De Nederlandse dubbelspecialist zat enige tijd vast in Turkije vanwege een positieve coronatest, maar is na "veel stress en rompslomp" net op tijd vrijgegeven om naar Australië te gaan.

In Melbourne gelijk het hotel in

"Tot twee uur van tevoren wist ik niet eens of ik aan boord mocht", meldt Middelkoop in een videobericht op zijn Instagram-pagina. "Het idee is om via Abu Dhabi naar Melbourne te vliegen. Daar gelijk het hotel in en uiteraard weer laten testen."