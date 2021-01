Reacties op vertrek PvdA-leider Asscher: 'Bijkomen van de klap'

Ploumen is nummer 3 op de PvdA-lijst en op dit moment waarnemend fractievoorzitter, maar op de vraag over opvolging wil ze niet ingaan. "We gaan bijkomen van de klap en hoe het allemaal verdergaat is aan de partijvoorzitter."

Binnen de PvdA is met ontzetting gereageerd op het plotselinge vertrek van partijleider Lodewijk Asscher. Kamerlid Lilianne Ploumen zegt dat ze pas vanochtend hoorde van het besluit. "Het is absoluut een klap, ik ben ontdaan."

Asscher trekt zich terug als lijsttrekker vanwege zijn rol in de kinderopvangtoeslagaffaire. Als minister in het vorige kabinet was hij medeverantwoordelijk voor wat er is misgegaan.

"Ik had, heb en houd grote waardering", zegt minister-president Rutte na het vertrek van Asscher. Mark Rutte roemt Asschers "enorme inzet voor ons land". Asscher was vicepremier en minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet-Rutte. Op Twitter schrijft de premier dat hij zojuist heeft gesproken met de vertrekkende PvdA-voorman. "Ik wens hem persoonlijk het allerbeste."

Begenadigd politicus

Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver prijst Asscher. "Moedig en integer besluit. Ik heb genoten van onze samenwerking en ik ga je missen. Het ga je goed, Lodewijk." De twee hadden een paar maanden geleden afgesproken niet zonder elkaar deel uit te gaan maken van een nieuw kabinet.

D66-leider Sigrid Kaag uit haar "grote waardering voor de toewijding waarmee Lodewijk Asscher ons land en de stad Amsterdam heeft gediend". Voordat hij naar Den Haag kwam, was Asscher wethouder in de hoofdstad. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie laat weten respect te hebben voor Asschers inzet voor de publieke zaak en zegt "deze begenadigd politicus" te gaan missen.