Premier Aruba stuurt boze brief naar Rutte: 'Zo kunnen we niet ademen'

De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes is niet te spreken over de manier waarop Nederland extra voorwaarden stelt aan een lening aan het eiland. Het geld is bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

In een brief aan premier Rutte trekt Wever-Croes de parallel met George Floyd. "Mark, zo kunnen we niet ademen", schrijft ze. Ze heeft naar eigen zeggen veel te weinig tijd gekregen om een pakket van 218 pagina's met aanvullende voorwaarden te kunnen bestuderen.

In het radioprogramma Nieuws en Co zegt Wever-Croes dat ze de vergelijking met George Floyd niet te ver vindt gaan. "Het is een metafoor voor mensen die niet kunnen ademen. Aruba ligt op dit moment op de grond", zegt ze.

De manier waarop de voorwaarden worden gepresenteerd stuit haar tegen de borst. "Het pakket is in Nederland in maanden tijd opgesteld, wij krijgen vier dagen om te antwoorden. De stukken zijn nog geheim ook." Het betekent dat Wever-Croes bepaalde zaken niet kan voorleggen aan de inwoners van het eiland. "Ik wil het volk kunnen raadplegen, maar dat kan nu niet."

Onafhankelijk instituut

De lening van Nederland weigeren kan ze niet meer. "Als ik dit had geweten, had ik een andere oplossing gezocht." De honderd miljoen euro van Nederland heeft Aruba echt nodig, stelt ze.

Ook andere eilanden zijn boos over de voorwaarden die worden gesteld aan de leningen. Naast Aruba zijn Curaçao en Sint-Maarten zwaar getroffen door de coronacrisis.

Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties bracht de regeringen van deze landen in het weekend op de hoogte van de voorwaarden die Den Haag stelt aan een nieuw steunpakket. Een van de voorwaarden is de oprichting van een onafhankelijk instituut dat op de verdeling van het geld toeziet.

Weerbaarheid vergroten

De drie landen moeten vrijdag in de Rijksministerraad laten weten of ze instemmen met de voorwaarden, waar ook een sanering van het ambtenarenapparaat en een hervorming van het pensioenstelsel onder vallen.

Voor steun aan de landen is al 350 miljoen euro uitgetrokken. Daar kan een bedrag tot 1 miljard euro bijkomen, zei staatssecretaris Knops vrijdag. Hij benadrukte dat de financiële situatie van de landen al langer slecht is. Volgens hem is dit het moment om de "weerbaarheid" van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten te vergroten, en kan dat niet worden uitgesteld.

Nieuwsuur zond vrijdag deze reportage uit over de nieuwe leningen aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten: