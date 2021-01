Ontslagen docent Toneelschool Maastricht krijgt alsnog ontslagvergoeding

Een docent aan de Toneelschool in Maastricht die in 2018 werd ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag, krijgt alsnog een volledige ontslagvergoeding.

Dat heeft het gerechtshof in Arnhem beslist. Volgens de rechter is het ontslag terecht, maar is niet bewezen dat de man ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarom heeft hij recht op een transitievergoeding.

De docent van Zuyd Hogeschool, waar de Toneelacademie onderdeel van is, werd in 2017 op non-actief gezet na meldingen van studenten over ongewenste aanrakingen en dubbelzinnige opmerkingen. De school schakelde een extern onderzoeksbureau in en stapte naar de rechter. Ontslag volgde.

Eerder oordeelde de rechtbank in Maastricht dat de man wel over de schreef ging en geen recht had op een ontslagvergoeding.

Grenzen opzoeken

Nu oordeelt de rechter dat de docent wel recht heeft op een ontslagvergoeding. De manier waarop hij de studenten aanraakte was volgens het hof niet grensoverschrijdend, maar grenzen opzoekend. Dat past volgens de rechter binnen de opleiding, meldt 1Limburg.

Het hof erkent dat de docent een studente op haar billen heeft getikt en een andere studente heeft gemasseerd, ook nadat hij al een waarschuwing had gekregen van de Hogeschool. De rechter oordeelt echter dat zijn gedrag niet grensoverschrijdend was omdat de docent ook werd ingezet als docent massage.

In het vonnis staat wel dat de docent er niet in is geslaagd om de grenzen te bewaken. "Het vergt uiterste sensitiviteit van de docent om te voorkomen dat dit fysieke contact omslaat naar door leerlingen ervaren grensoverschrijdend contact. De docent heeft daarmee geworsteld maar is er kennelijk niet in geslaagd steeds die precaire scheidslijn te bewaken. Dat leidt niet automatisch tot de kwalificatie dat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld", zo schrijft het hof.