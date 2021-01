Asscher trekt zich terug als lijsttrekker PvdA

Lodewijk Asscher wordt toch geen lijsttrekker van de PvdA. In een verklaring op Facebook stelt hij dat hij zich terugtrekt als kandidaat-lijsttrekker. Het was de bedoeling dat de leden hem dit weekend op het partijcongres definitief zouden benoemen. Dat congres wordt nu uitgesteld.

Asscher zegt dat de PvdA essentieel is voor een eerlijker toekomst. Maar volgens hem maakt de discussie over zijn persoon het niet mogelijk voor hem om lijsttrekker te zijn. Hij maakt wel zijn termijn als Kamerlid af, maar hij stopt wel meteen als fractievoorzitter en na de verkiezingen komt hij niet terug als Kamerlid. Lilianne Ploumen neemt nu zijn rol als fractievoorzitter over.

Asscher lag de afgelopen tijd bij een deel van zijn eigen partij onder vuur vanwege zijn rol in de toeslagaffaire. In het vorige kabinet was hij vicepremier en minister van Sociale Zaken en daardoor droeg hij medeverantwoordelijkheid voor wat er is misgegaan.

Bekijk de verklaring van Asscher: