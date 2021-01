Pierie 'routinier' bij piepjong Twente: 'Laten zien hoe je Ajax kunt verslaan'

Pierie bij FC Twente uit op eerherstel: 'Kritiek op Kik was overtrokken' - NOS

Onder de harde wetten bij een topclub valt ook zeker de snelle beeldvorming. Niet meedogenloos genoeg en af en toe te betrappen op een duur foutje. Zo werd Kik Pierie bij Ajax al snel de miskoop van 4 miljoen euro. "Het was ook heel leerzaam", kijkt Pierie, inmiddels verhuurd aan FC Twente, terug op zijn jaar in Amsterdam. "Ik heb bij Ajax dingen gezien waar ik nooit eerder mee was geconfronteerd." De centrale verdediger groeide op in de beschermde omgeving van sc Heerenveen. Vanaf zijn zesde speelde hij er in de jeugd en op zijn zestiende werd hij de jongste eredivisiedebutant in de clubgeschiedenis.

FC Twente-Ajax FC Twente speelt vanavond om 20.00 uur de thuiswedstrijd tegen Ajax. De wedstrijd is live te volgen via het liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 zijn flitsen te horen van het duel. Een samenvatting is vanaf 23.00 uur te zien op NPO 3 en later op NOS.nl en de NOS-app.

Hij vindt het te makkelijk om achteraf te zeggen dat hij nooit naar Ajax had moeten vertrekken, zoals hij het ook te vroeg vindt om na tien competitiewedstrijden al te oordelen of FC Twente nu wel de juiste keuze is. Rol van betekenis "Ik voel me fijn hier", zegt Pierie niettemin over zijn verblijf in Enschede. "Ik wilde weer op het hoogste niveau spelen en dat gebeurt nu."

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic in duel met Twente-verdediger Kik Pierie eerder dit seizoen - ANP

Pierie speelt met Twente zelfs een rol van betekenis in de eredivisie. Met een leger aan huurlingen hebben de Tukkers zich in de subtop genesteld. "We hebben vertrouwen en een heel duidelijke speelwijze. En we hebben laten zien hoe je Ajax kunt verslaan", verwijst hij naar de knappe 2-1 zege van begin december in, nota bene, de Johan Cruijff Arena. Voor Pierie is de return vanavond gewoon een wedstrijd, zij het wel eentje met een bijzonder randje. "Natuurlijk, het is de club waar je vorig jaar hebt gespeeld", zegt Pierie, die met zijn ploeggenoten Queensy Menig, Václav Cerny en Danilo een Ajax-verleden deelt. Allemaal jongens met een eigen verhaal, maar toch ook met een gezamenlijke band. "Ajax speelt op een heel duidelijke manier. Daar word je op een bepaalde wijze geconfronteerd met een bepaalde spelopvatting. Heel aanvallend voetbal. Die jongens zoeken aan de bal naar de oplossingen waar je jezelf dan ook wel in herkent." Onnozele rode kaart Menig lijkt definitief door de Amsterdammers te zijn afgeschreven, maar Cerny (via een terugkoopoptie) en de huurlingen Danilo en ook de pas 20-jarige Pierie zijn zeker nog niet uit beeld bij Ajax. "Ik wilde zo snel mogelijk aansluiten bij het niveau van Ajax 1 en in de rol van basisspeler groeien", is Pierie eerlijk over zijn ambities. Maar zelfs in Jong Ajax overtuigde hij de kritische achterban niet, met als dieptepunt een onnozele rode kaart bij een 4-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles.

27 juli 2019: Kik Pierie, toen nog Ajacied, met de Johan Cruijff Schaal - AFP

"Waar je bij Heerenveen altijd speelt en in de picture staat, moet je bij Ajax weer helemaal onderaan de ladder beginnen. Dat heeft wel wat met me gedaan", bekent Pierie. "En als je het dan één of twee keer niet goed doet, hebben ze 33 anderen goeie spelers klaarstaan." De harde lessen hebben Pierie snel gevormd. Ron Jans beschouwt hem daardoor bijna als routinier in zijn jonge elftal. De trainer merkt dat Twente door z'n tegenstanders weer gerespecteerd wordt vanwege de manier waarop de gevallen topclub zich voor de winterstop vanuit het niets weer heeft opgericht. En dat geldt ook voor Pierie zelf, die door een blessure amper een fatsoenlijke voorbereiding kende, maar zijn draai helemaal gevonden heeft.

Jans: 'Kritiek wat overtrokken' Trainer Ron Jans hoopt dat FC Twente langer gebruik kan maken van de diensten van Kik Pierie, die voor een seizoen van Ajax wordt gehuurd. "Kik heeft best wat kritiek over zich heen gekregen. Dat vond ik wat overtrokken", meent Jans. "Hij wil zich bewijzen. Dat ging in het begin wat te geforceerd. Nu is hij stabieler en speelt hij met wat meer vertrouwen." "Niet elke speler kan mee in onze speelwijze. De intensiteit is enorm. Volgens mij speelt Kik nu helemaal op het juiste niveau om te leren en beter te worden. Er zit echt nog progressie in."

Pierie heeft al de nodige interlands met Nederlandse jeugdploegen afgewerkt, maar ondertussen wordt zijn ontwikkeling ook vanuit de Verenigde Staten gevolgd. Hij werd immers geboren in Boston, waar zijn vader en voormalig tophockeyer Jean-Pierre Pierie destijds werkzaam was als chirurg. Dubbel paspoort "Ik denk dat iedereen droomt. Ik heb een dubbel paspoort, dus de mogelijkheid is er", beseft de verdediger. "Maar pas op het moment dat ik überhaupt voor een A-elftal in aanmerking kom, ga ik daarover nadenken."

Kik Pierie in Oranje onder 20 - ANP