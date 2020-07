Toestand Van Ruijven blijft zorgwekkend, nieuwe complicaties onder controle

Lara van Ruijven ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De KNSB meldt wel dat er nieuwe complicaties zijn opgetreden bij de ernstig zieke shorttrackster, maar dat de artsen die inmiddels onder controle hebben.

De wereldkampioene op de 500 meter kampt met een stoornis aan het immuunsysteem. Ze verblijft al negen dagen op de intensive care, waar ze in een kunstmatige coma wordt gehouden.

Van Ruijven (27) werd op 25 juni met gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis van Perpignan. Met de shorttrackselectie was ze op trainingskamp in Fort Romeu.

De KNSB meldt verder dat de behandeling erg complex is, maar dat Van Ruijven de laatste dagen redelijk goed is doorgekomen.