Eerste vaccins voor Suriname • 66 coronaboetes in Noord-Hollandse dorp Lijnden

De eerste doses van het coronavaccin van farmaceut Janssen uit Leiden zijn in april beschikbaar in de Europese Unie, meldt persbureau Reuters, op basis van een EU-functionaris die betrokken is bij onderhandelingen met farmaceuten. Voor het vaccin van Janssen volstaat één injectie, in tegenstelling tot de middelen van Pfizer/BioNTech en Moderna.

The New York Times meldde vandaag dat de productie vertraging heeft opgelopen. Het bedrijf weigert dat te bevestigen, maar zegt er alles aan te doen om dit jaar te voldoen aan de leveringsverplichtingen. De verwachting is dat er dit jaar 1 miljard doses worden geproduceerd. Eind deze maand of begin februari hoopt Johnson & Johnson meer duidelijkheid te kunnen geven over de effectiviteit van het middel.

Nederland kan op basis van de Europese verdeelsleutel aanspraak maken op bijna 8 miljoen doseringen. Eerder vandaag zei een EU-parlementariër dat Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, waarschijnlijk volgende maand de aanvraag voor goedkeuring wil indienen bij het Europees medicijnagentschap EMA.