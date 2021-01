China meldt eerste coronadode in maanden • 'Pfizer-vaccin kan mogelijk in de koelkast worden bewaard'

Minister Hugo de Jonge heeft gisteravond zijn excuses aangeboden aan de bewoners van Dronten. In de gemeente wordt binnenkort op grote schaal op corona getest. Bij de bekendmaking daarvan zei de minister dat dat wordt gedaan omdat het aantal besmettingen daar heel hoog is, maar dat klopt niet.

"Ik heb een hele grote fout gemaakt en die moet ik herstellen want anders heb ik voor eeuwig ruzie met alle mensen in Dronten", zei De Jonge. Er is voor Dronten gekozen omdat het volgens het ministerie een gemiddelde gemeente is. De minister verwees na zijn excuus ook nog even naar zijn oom Aat de Jonge. Die was tussen 2004 en 2018 burgemeester van de gemeente Dronten, schrijft Omroep Flevoland.

Ook in de Rotterdamse wijk Charlois en Bunschoten wordt binnenkort op grote schaal getest op het coronavirus. Die plekken zijn om een andere reden gekozen. Bunschoten was wekenlang de zwaarst getroffen gemeente van Nederland. Ook in Charlois ligt het aantal besmettingen hoog en daarnaast heeft de wijk een diverse samenstelling.