Wekdienst 14/1: Huis stemt voor afzetting Trump • Congres PvdA begint

Goedemorgen! Donald Trump is nu de eerste Amerikaanse president tegen wie twee keer een afzettingsprocedure is begonnen. En het partijcongres van de PvdA begint. Tijdens het congres, dat drie dagen duurt, wordt besloten of Lodewijk Asscher lijsttrekker mag blijven.

In het noorden wisselen zon en wolken elkaar af, in het zuiden overheerst de bewolking. In Zeeland kan wat natte sneeuw vallen. De temperatuur ligt rond de 3 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het digitale verkiezingscongres van de PvdA begint. Eén motie trekt vooral aandacht: die stelt dat lijsttrekker Lodewijk Asscher moet aftreden vanwege de toeslagenaffaire. Hij was in het vorige kabinet vicepremier en minister van Sociale Zaken. Prominenten in de partij hebben zich inmiddels achter Asscher geschaard.

De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de rechtszaak tegen een man die verdacht wordt van het sturen van dreigmails aan abortusklinieken in acht steden. Het OM heeft een jaar cel geëist tegen de man uit Capelle aan den IJssel.

Hoe hebben de prijzen van koopwoningen zich tijdens het afgelopen coronajaar ontwikkeld? Makelaarsvereniging NVM presenteert de cijfers over het vierde kwartaal.

Wat heb je gemist? Voor de vierde keer in de geschiedenis van de VS heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met impeachment van de president. Een meerderheid van het Huis schaarde zich, zoals verwacht, achter de procedure om president Trump af te zetten. De Senaat moet er nu over beslissen, maar die is nog met reces tot 19 januari, een dag voor de inauguratie van Joe Biden. Naast alle Democraten stemden ook tien Republikeinen voor zijn afzetting. Nooit eerder stemden zo veel afgevaardigden voor impeachment van een eigen president. Trump wordt aangeklaagd voor het aanzetten tot een opstand. De afgevaardigden stellen dat hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor de bestorming van het Capitool, waarbij vijf doden en tientallen gewonden vielen. Zo maakte Huisvoorzitter Pelosi de uitslag bekend:

Ander nieuws uit de nacht Avondklok besproken in 'discussiestuk', mogelijk van 20.00 tot 04.00 uur: het document geeft inzicht in hoe de avondklok eruit zou kunnen zien.

Rotterdam overweegt zijn excuses aan te bieden voor het slavernijverleden: wat de financiële en symbolische gevolgen daarvan zouden zijn en of het samen met Amsterdam of met het Rijk moet gebeuren, zijn een aantal van de vragen waar het college over gaat nadenken.

Ook hoogste rechter geeft oud-president Zuid-Korea Park 20 jaar cel: de oud-leider werd in 2017 onder publieke druk afgezet en gearresteerd. Er lopen al jaren rechtszaken tegen haar. En dan nog even dit Niet iedereen zal erom staan te springen, maar meelwormen zijn voor EU-landen goedgekeurd als voedsel. Het zijn de eerste insecten die groen licht hebben gekregen van het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA). De proteïne- en vezelrijke meelwormen zijn waarschijnlijk de eerste in een reeks van eetbare insecten die er de komende jaren bij komen, zegt het agentschap. Wat je in de keuken allemaal kan met meelwormen, zie je in de video:

