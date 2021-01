Van Ginkel maakt rentree na 983 dagen: 'Het is mentaal zwaar geweest'

In de topper tegen Ajax zat hij al op de bank en in het verloren topduel met AZ stapte hij in de slotfase dan eindelijk op het veld. Na 983 dagen maakte Marco van Ginkel (28) bij PSV zijn rentree in competitieverband. "Het is emotioneel en mentaal heel zwaar geweest", gaf hij na de wedstrijd toe.

Drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd was het zover; het moment waar Van Ginkel zo lang voor had gewerkt. Al het blessureleed was verdwenen, toen hij van trainer Roger Schmidt enkele minuten speeltijd kreeg. "Ik ben er trots op", zei de middenvelder, die niet kon voorkomen dat PSV de tweede competitienederlaag van het seizoen leed.