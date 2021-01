Ook hoogste rechter geeft oud-president Zuid-Korea Park 20 jaar cel

Het Zuid-Koreaanse hooggerechtshof houdt een celstraf van 20 jaar in stand tegen voormalig president Park Geun-hye vanwege corruptie. De oud-leider werd in 2017 onder publieke druk afgezet en gearresteerd. Er lopen al jaren rechtszaken tegen haar.

In een andere zaak werd Park al veroordeeld voor inmenging in de parlementaire verkiezingen in 2016. Ze bemoeide zich met de selectie van kandidaten. Bij elkaar opgeteld hangt haar nu een celstraf van 22 jaar boven het hoofd.

Van 2013 tot 2016 was Park president van Zuid-Korea. Gedurende haar ambtstermijn nam zij samen met haar vertrouweling Choi Soon-sil steekpenningen aan van grote bedrijven zoals Samsung.

Samsung-topman Lee Jae-yong is momenteel nog verwikkeld in een rechtszaak hierover. Zuid-Koreaanse aanklagers eisten eind december 9 jaar cel tegen de vicevoorzitter van het techbedrijf.

De 68-jarige Park heeft overigens altijd volgehouden dat ze het slachtoffer is van een politiek spel, en weigerde daarom aanwezig te zijn bij de rechtszaken tegen haar. Met de uitspraak van het hooggerechtshof komt er een einde aan een van de grootste politieke schandalen in Zuid-Korea.