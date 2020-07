Duizenden kilo's drugsafval gedumpt bij Duits-Nederlandse grens

Bij de Duitse plaats Gronau vlak bij Enschede zijn vanmorgen duizenden kilo's drugsafval gedumpt. Het gaat om de restanten van een illegaal drugslab, zegt de politie.

Er is vijf ton aan vloeistoffen in vaten en jerrycans gevonden, samen met overige rommel.

Het afval werd rond 6.35 uur vanmorgen in een veld gedumpt. Duitse media melden dat ooggetuigen een auto met een Nederlands kenteken zagen wegrijden.

Kostenpost voor gemeenten

Het aantal drugsdumpingen nam vorig jaar fors toe. In Nederland wordt vooral in Noord-Brabant en Limburg veel drugsafval in de natuur geloosd. Het kost gemeenten veel geld om dat veilig op te ruimen.

Vorig jaar registreerde de politie ruim 450 incidenten die te maken hebben met de productie van synthetische drugs. Dat waren er bijna honderd meer dan het jaar ervoor. Het ging om labs, opslagplekken van chemicaliën en afvaldumpingen.