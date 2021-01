Huur in vrije sector bleef dalen in laatste maanden 2020

De huurprijzen van vrije sectorhuizen daalden in de laatste drie maanden van 2020. Een nieuwe huurder betaalde eind vorig jaar gemiddeld 16,16 euro per vierkante meter. Dat is 3,7 procent minder dan in dezelfde periode in het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

Het was het tweede kwartaal op rij dat de huren daalde. In de zes jaar ervoor stegen de prijzen alleen maar. De coronacrisis is een reden voor de daling, maar niet de enige. "Je zag al voor corona dat de prijzen aan een max zaten. De prijzen zijn gewoon relatief hoog", zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. "Huren in de vrije sector is nog altijd veel duurder dan een woning kopen."

De daling werd al verwacht. De gemiddelde prijzen in Nederland volgen vaak de trend in de grote steden. "Landelijke ontwikkelingen op de huurmarkt zijn meestal als eerste zichtbaar in de hoofdstad", zegt De Groot. "Na de kredietcrisis stegen de woningprijzen in Amsterdam als eerste, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. Pas later zagen we ook in de rest van het land de huurprijzen in de vrije sector stijgen."