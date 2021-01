Frenkie de Jong scoort, veroorzaakt penalty, mist penalty en bereikt finale

Frenkie de Jong viert zijn openingstreffer tegen Real Sociedad. - Pro Shots

Scoren, een penalty veroorzaken, een penalty missen en toch de finale bereiken. De halve finale van het minitoernooi om de Spaanse Supercup was met recht de wedstrijd van Frenkie de Jong. FC Barcelona versloeg Real Sociedad na een knotsgekke penaltyserie en plaatste zich zo voor de finale zondagavond.

Het toernooi om de Spaanse Supercup werd vorig jaar nog in Saudi-Arabië gespeeld tussen de landskampioen, de nummer twee en de twee finalisten van de Copa del Rey, de Spaanse beker. Voor Real Sociedad en Athletic Club de Bilbao was dat een doekje voor het bloeden. Zij verheugden zich op een bijzondere Baskische bekerfinale, maar door de coronapandemie ging dat duel niet door. Wedstrijd De Jong Real Sociedad was woensdagavond in Córdoba figurant in de wedstrijd van Frenkie de Jong. Niet dat de Nederlander de sterren van de hemel speelde, maar hij viel wel op met zijn werklust en karakter. De wijze waarop De Jong kort voor rust voor 1-0 zorgde was ook al atypisch, namelijk met een fraaie loopactie en nog knappere kopbal bij de eerste paal.

Kort na rust werd De Jong even de schlemiel, toen hij met een onbedoelde handsbal een strafschop veroorzaakte. Mikel Oyarzabal benutte de kans koeltjes: 1-1. Ook in de noodzakelijk geworden strafschoppenserie, nadat er in de verlengingen niet meer was gescoord, speelde De Jong een hoofdrol door de eerste strafschop van Barcelona op de paal te knallen. Hij was niet de enige. Real Sociedad miste zijn eerste drie strafschoppen, waardoor Antoine Griezmann - de aanvaller die werd opgeleid bij Real Sociedad - het duel kon beslissen. Maar ook Griezmann hield het hoofd niet koel en schoot naast. Uitgerekend Riqui Puig, de jongeling die door trainer Ronald Koeman niet altijd op waarde wordt geschat, schoot de beslissende strafschop uiteindelijk binnen.

Ook de vrouwen van FC Barcelona speelden vanavond in de halve finale van de Supercup. En ook in dat duel was er een hoofdrol voor een Nederlandse. Het was niet de wedstrijd van Lieke Martens (die niet meespeelde), maar van Merel van Dongen van tegenstander Atlético Madrid. Van Dongen dacht in reguliere tijd al matchwinnaar te worden, nadat zij een penalty had benut. In de slotseconden kwam Barcelona echter nog langszij, waarop een strafschoppenserie de beslissing moest brengen. Van Dongen miste haar strafschop, maar juichte toch als laatste toen haar ploeg het hoofd beter koel wist te houden vanaf elf meter. Vorig jaar was Barcelona in de finale nog met 10-1 te sterk voor Real Sociedad.