Bekersensatie in Duitsland: Kiel stunt tegen Bayern München

Holstein Kiel heeft in de DFB Pokal voor een enorme stunt gezorgd door in de tweede ronde Bayern München uit te schakelen. De nummer drie uit de Tweede Bundesliga nam na een 2-2 eindstand de strafschoppen beter dan de bekerhouder.

Diep in blessuretijd wist Holstein Kiel er nog een verlenging uit te slepen door gelijk te maken. In de extra tijd werd niet gescoord, waarna de strafschoppenserie eindigde in 6-5 voor de thuisploeg.

Bayern-trainer Hansi Flick begon nog vol vertrouwen aan het duel met topschutter Robert Lewandowski en verdediger David Alaba op de bank. Serge Gnabry keerde terug na een lichte blessure en was meteen trefzeker: 0-1 in de veertiende minuut.

Twee keer op voorsprong

Kort voor rust maakte Fin Bartels gelijk. Direct na de pauze stelde Bayern weer orde op zaken en was het Leroy Sané die de bezoekers voor de tweede keer op voorsprong zette. De buit leek binnen, maar in de 95ste minuut dwong Hauke Wahl een verlenging af met een fraaie kopbal: 2-2.

Nadat daarin niet was gescoord, waren penalty's noodzakelijk. In de eerste serie van vijf werden alle strafschoppen benut. Marc Roca was de eerste die namens Bayern miste, Bartels schoot meteen daarna raak voor de ploeg die nu in de achtste finales een club van hetzelfde niveau treft: SV Darmstadt 98.

De laatste keer dat Bayern München door een lager spelende club in de beker werd uitgeschakeld was in 2000. 1. FC Magdeburg was toen, ook in de tweede ronde, te sterk. Daar moesten ook strafschoppen aan te pas komen. Magdeburg speelde toen op het vierde niveau.