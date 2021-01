Feyenoord moeizaam langs PEC Zwolle: 'Misschien zat Klassieker in onze koppies'

Bekijk de samenvatting van Feyenoord - PEC Zwolle - NOS

Feyenoord heeft optimaal geprofiteerd van de nederlaag van PSV tegen AZ. Thuis tegen PEC Zwolle overtuigden de Rotterdammers niet, maar een treffer van Luis Sinisterra was genoeg voor drie punten: 1-0. Zodoende gaat de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord aanstaande zondag tussen de nummers een en twee van de eredivisie.

Linssen voor Jørgensen Bryan Linssen, die vlak voor de winterstop een hattrick maakte en toch op de bank moest plaatsnemen tegen Sparta, keerde terug in de basis. Dat ging ten koste van Nicolai Jørgensen, die zondag juist zijn eerste goal in bijna drie maanden had gemaakt. In de wetenschap dat PSV eerder op de avond verloren had van AZ en de weg naar de tweede plaats in de eredivisie open lag, zou een offensief Feyenoord verwacht mogen worden. Daar bleek in de eerste helft niet veel van.

Sam Kersten en Lucas Pratto gaan met volle inzet naar de bal. - ANP

Nadat Leroy Fer en Bram van Polen in de openingsfase met zwabberschoten voor wat dreiging hadden gezorgd, zakte het tempo bij de thuisploeg. Het dichtst bij de openingstreffer kwam de voortdurend op zijn kans loerende Lucas Pratto. De Argentijn kreeg de bal van de zijkant en nam razendsnel het Zwolse doel onder vuur, maar ook zijn inzet ging naast. Daarna daalde de amusementswaarde in de lege, maar met duizenden spandoeken opgefleurde Kuip flink. Nog een keer werd Feyenoord gevaarlijk na gegrabbel van PEC-doelman Zetterer op een voorzet van Linssen, maar Jens Toornstra wist er geen raad mee.

Duizenden spandoeken van supporters kleuren De Kuip bij het duel van Feyenoord met PEC Zwolle. - Pro Shots

Na rust zag Zetterer er weer niet goed uit toen hij de bal uit een voorzet van de voor Linssen ingevallen Sinisterra pardoes voor de voeten van Pratto duwde, maar even later had hij wel een prima reflex in huis op een kopbal van de Argentijn. De 1-0 van Feyenoord kwam ook tot stand na wat geklungel in de Zwolse defensie. Sinisterra pikte de bal op en knalde hard in de hoek van het doel. Voor de Colombiaan, net terug van lang blessureleed, was het zijn eerste goal sinds 1 februari 2020. Het verzet van PEC, dat in 2008 voor het laatst een doelpunt maakte in De Kuip tegen Feyenoord, was daarmee gebroken.

