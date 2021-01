AZ haakt weer aan na zege op PSV: 'In deze wedstrijden moet je het laten zien'

Zijn wereldgoal gaat ongetwijfeld de wereld over. Teun Koopmeiners bleef er na de gewonnen topper bij PSV (1-3) nuchter onder. De drie punten waren in zijn ogen van groter belang dan de magnifieke hakbal waarmee hij PSV-doelman Yvon Mvogo verschalkte.

"Als we nog wat wilden, zouden we hier een resultaat moeten pakken", aldus Jansen. "De zege cruciaal noemen, gaat wel heel ver. In de tweede helft kwamen we in de verdrukking, maar we hebben ook niet veel kansen weggegeven."

Trainer Pascal Jansen viel zijn aanvoerder bij. "Na de 1-2 van PSV sluipt er misschien toch wat angst in de ploeg. Gelukkig zijn we overeind gebleven", gaf de opvolger van Arne Slot aan.

De Alkmaarders waren na de 1-0 de baas in Eindhoven, maar verloren de grip op het duel in de tweede helft. PSV drong aan, zonder grote kansen te creëren. Koopmeiners: "Deze groep heeft veel bravoure. Toppers zijn wedstrijden op zich, maar ik had gehoopt dat onze derde treffer eerder zou vallen."

AZ kwam na een halfuur los tegen PSV. Koopmeiners benutte een strafschop en was even later heel attent bij een hoekschop van Jesper Karlsson. "Hij viel mooi binnen", glimlachte Koopmeiners. "Je moet er een beetje geluk bij hebben."

Bij PSV was de jubelstemming na het sterke optreden in Amsterdam, afgelopen zondag, tegen Ajax (2-2) wel verdwenen. Aanvoerder Denzel Dumfries miste de energie die zijn ploeg in Amsterdam wel had. "Een offday van onze kant", stelde de verdediger vast. "We legden te weinig energie aan de dag."

Volgens Dumfries won PSV in het tweede deel van de eerste helft tegen AZ geen duel en werd er geen tweede bal opgepikt. "Het is te kort door de bocht om te stellen dat deze wedstrijd te snel op Ajax volgt. We wisten dat we twee toppers achter elkaar zouden spelen, maar je mag zo'n wedstrijd zo niet uit handen geven."

Verval te groot

Dumfries vond het verval ook veel te groot bij PSV. "Hoe is het mogelijk dat we zo slap beginnen. De strafschop was het kantelmoment. In de tweede helft hadden we veel de bal, drongen we aan. We kwamen tot het strafschopgebied, maar AZ hield het goed dicht. Een terechte nederlaag", concludeerde hij.

Trainer Roger Schmidt vond dat zijn ploeg wel goed aan het duel begon, maar dat PSV niet het geduld had tegen een goed georganiseerde tegenstander. "Op weg naar een goede kans, moet je geen doelpunten incasseren. De wil was er wel, maar we konden weinig creëren."