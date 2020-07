Onrust in Belgisch voetbal: degradatie Waasland-Beveren teruggedraaid

Waar SC Cambuur en De Graafschap zich inmiddels (morrend) hebben neergelegd bij het besluit van de KNVB om geen promotie-degradatie toe te passen, is het in België nog geen uitgemaakte zaak. Waasland-Beveren heeft het besluit dat de club degradeert met succes aangevochten bij het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS), melden Belgische media.

In de Belgische competitie moest nog één speelronde worden afgewerkt op het moment dat het coronavirus uitbrak. Waasland-Beveren stond twee punten achter de veilige vijftiende plaats. Tijdens de Algemene Vergadering van 15 mei beslisten de clubs de stand van dat moment als eindstand te accepteren.

Waasland-Beveren ging in beroep, kreeg eerder nul op het rekest bij de Belgische Mededingingsautoriteit, maar is nu wel in het gelijkgesteld door het BAS. Het arbitragehof heeft de vergadering nietig verklaard. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze beslissing zijn. Er moet waarschijnlijk een nieuwe Algemene Vergadering komen, waarin de clubs met elkaar om de tafel moeten.

De Pro League, organisator van de Belgische competitie, presenteerde eerder vandaag het nieuwe competitieschema voor volgend seizoen. Daarop prijken nu nog de namen van OH Leuven en Beerschot, die nog een beslissingsduel om promotie moeten uitvechten.