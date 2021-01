Huis stemt weer voor afzetting Trump, ook tien Republikeinen voor

Voor de vierde keer in de geschiedenis van de VS heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met impeachment van de president. Een meerderheid van het Huis schaarde zich, zoals verwacht, achter de procedure om president Trump af te zetten. Naast alle Democraten stemden ook tien Republikeinen voor zijn afzetting. Nooit eerder stemden zo veel afgevaardigden voor impeachment van een eigen president. Zo maakte Huisvoorzitter Pelosi de uitslag bekend:

Huis van Afgevaardigen stemt voor afzetting Trump - NOS

Trump wordt aangeklaagd voor het aanzetten tot een opstand. De afgevaardigden stellen dat hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor de bestorming van het Capitool, waarbij vijf doden en tientallen gewonden vielen. Het geweld was een direct gevolg van zijn retoriek en de ongefundeerde claims over fraude bij de presidentsverkiezingen afgelopen november, zeiden de afgevaardigden in het urenlange debat over de afzetting. Daarom is hij een gevaar voor de nationale veiligheid, democratie en de Grondwet, aldus de voorstemmers. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, roept senatoren op Trump te straffen voor zijn acties. De Republikeinse leider in het Huis, Kevin McCarthy, is het ermee eens dat Trump verantwoordelijkheid draagt voor de Capitoolbestorming, maar vindt afzetting een verkeerde stap. Daardoor zou volgens hem de verdeeldheid in de VS toenemen: "Het Congres moet zich juist focussen op het verenigen van de Amerikanen." Spannend in de Senaat Het is nu aan de Senaat om over de afzetting te stemmen. Correspondent Marieke de Vries over wanneer het daar verder gaat:

Marieke de Vries over afzetting van Trump: 'Senaat verandert nu in soort van jury' - NOS

Als in de Senaat een tweederdemeerderheid voor stemt, zal Trump als eerste Amerikaanse president ooit worden afgezet via een impeachmentprocedure. Naast alle Democratische senatoren moeten minstens zeventien Republikeinen voor stemmen. Op dit moment is van vijf Republikeinse senatoren zeker dat ze de afzetting steunen. Zo verloopt een impeachment:

Het is nog onduidelijk wanneer de Senaat over de afzetting zal stemmen. Dat kan mogelijk nog maanden duren, dus na het presidentschap van Trump. Als in dat geval voor een afzetting wordt gestemd, heeft dat als consequentie dat Trump niet mag deelnemen aan nieuwe presidentsverkiezingen. Daar is een aanvullende stemming voor nodig, maar daarvoor is een gewone meerderheid in de Senaat voldoende. Mitch McConnell De Senaat is met reces tot komende dinsdag 19 januari, de dag voor de inauguratie van aankomend president Biden. De Democratische leider van de Senaat, Chuck Schumer, heeft de Kamer opgeroepen eerder terug te keren om over de afzetting te stemmen, maar Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, heeft dat geweigerd. Amerikaanse media melden dat de loyale McConnell overweegt voor impeachment van Trump te stemmen. Dat zou hem helpen de macht van Trump in de Republikeinse partij te breken, maar de machtige Republikein heeft in het openbaar nog niets over zijn positie ten opzichte van Trump gezegd. De tien voorstemmers onder de Republikeinen in het Huis vormen een indicatie dat in de Senaat een tweederdemeerderheid niet onmogelijk is, zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Onder Republikeinen zijn de panelen aan het schuiven. Stel dat McConnell voor afzetting stemt, dan kan hij zo maar 17 senatoren meetrekken, want hij heeft veel van hen echt aan een touwtje." Nieuwe demonstraties Het debat in het Huis vond onder strenge bewaking plaats. Uit angst voor nieuwe ongeregeldheden van gewelddadige Trump-aanhangers zijn op verschillende plaatsen in Washington barricades opgeworpen. Zwaarbewapende leden van de Nationale Garde bewaken het Capitool. In aanloop naar de inauguratie wordt gevreesd voor nieuw geweld door extremistische groeperingen. President Trump heeft in een verklaring opgeroepen bij demonstraties geen geweld te gebruiken. "Ik roep alle Amerikanen op de gemoederen te bedaren", zei hij.