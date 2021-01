In beeld: National Guard massaal aanwezig in en rond Capitool

Hoe konden gewelddadige Trumpaanhangers vorige week het Capitool in Washington binnendringen? En waarom duurde het zo lang voordat er werd ingegrepen?

De Amerikaanse autoriteiten lijken geleerd te hebben van wat er fout ging tijdens het bekrachtigen van de stemmen van de kiesmannen in het Congres, precies een week geleden. Nu het Huis van Afgevaardigden bij elkaar is om te stemmen over een nieuwe poging om president Trump af te zetten, is de de beveiliging dan ook flink opgeschroefd.

De National Guard is overal in en rondom het gebouw aanwezig, is te zien in deze bijzondere foto's: