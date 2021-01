Giakoumakis is met vier goals goud waard voor VVV bij ADO Den Haag

Het duel tussen ADO Den Haag, de nummer zestien van de eredivisie, en VVV-Venlo, dat met twee punten meer één treetje hoger stond, is geëindigd in een afgetekende 4-1 zege voor de Limburgers. Grote man bij de gasten was weer eens Georgios Giakoumakis, die de gehele VVV-productie voor zijn rekening nam en zijn competitietotaal naar zestien treffers tilde.

Tien minuten later dan gepland, omdat het blauwe tenue van ADO-keeper Luuk Koopmans te veel gelijkenis vertoonde met de outfit van VVV, kwam de wedstrijd in de kelder van de eredivisie op gang. De gasten bleken het oponthoud beter verteerd te hebben dan de thuisploeg. Nadat twee ADO-spelers elkaar omver hadden gelopen, kreeg VVV'er Zinedine Machach ruim baan richting Koopmans.

Shaquille Pinas haalde na een achtervolging de voor hem kruisende Fransman in het strafschopgebied neer. Eredivisietopscorer Giakoumakis benutte de toegekende penalty koeltjes: 0-1. Het duurde tot in de extra tijd van de eerste helft voordat ADO gevaarlijk werd. Pinas leverde een zwabberbal af die VVV-sluitpost Thorsten Kirschbaum met zijn vuisten onschadelijk maakte.

Teruggedrongen

Na de pauze beet ADO, samen met VVV behorend tot de twee ploegen in de eredivisie die het minst vaak het vijandelijke doel onder vuur nemen, meer van zich af. Milan van Ewijk kwam al snel in scoringspositie, maar had te veel tijd nodig om af te drukken.