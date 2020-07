Aangiften tegen Rotterdamse politie voor discriminatie en mishandeling

Bij de Rotterdamse politie zijn twee aangiften binnengekomen wegens discriminatie en mishandeling. Aanleiding is een incident van afgelopen zaterdag in een Rotterdams park. Een Surinaams-Nederlandse vrouw van 23 vertelt op Facebook dat ze daar door agenten zomaar agressief werd benaderd en uiteindelijk hardhandig werd gearresteerd.

Op filmpjes op internet is te zien dat de vrouw door agenten in het park op de grond wordt gedrukt en daar wordt vastgehouden. Vervolgens werd ze in een politiebusje afgevoerd en naar eigen zeggen 21 uur vastgehouden in een politiecel.

Volgens een nichtje van de vrouw dat erbij was, wilden ze met een paar vriendinnen picknicken in het park, maar waren ze op zoek naar een wc en werden ze zonder reden door de politiemensen als verdacht aangemerkt. Toen de andere vrouwen na de arrestatie hun spullen pakten, zouden agenten racistische opmerkingen hebben gemaakt zoals "Opdonderen aap!" Mogelijk volgen er nog meer aangiften.

Knie op het hoofd gedrukt

Bij een andere aanhouding zou een man met een donkere huidskleur met fors geweld zijn gearresteerd, volgens een getuige vanwege belediging van een ambtenaar in functie. Bij de aanhouding drukte volgens betrokkenen een agent met een knie hardhandig het hoofd van de arrestant op de grond.

Volgens de Rotterdamse politie was het zaterdag in verschillende parken een groot deel van de dag onrustig. Er waren veel jongeren op de been waardoor het er te druk was en werd besloten om de parken te ontruimen. De meeste mensen hadden hier begrip voor en verlieten het park zonder al te veel rumoer, schreef de politie al eerder op Facebook.

Politie bekijkt eigen optreden

Maar sommige mensen zouden zich tegen de agenten hebben gekeerd en zijn daarvoor aangehouden. De politie zegt vandaag dat het hectisch was in het park en dat ook de 23-jarige Surinaams-Nederlandse vrouw geen gehoor gaf aan het verzoek van de politie om te vertrekken.

Zij nam een dreigende houding aan en beledigde de agenten door allerlei verwensingen met ernstige ziektes naar hen te roepen, zegt een politiewoordvoerder. Ook sloeg ze de helm kapot van een agent, terwijl hij die helm op had. Ze is aangehouden voor belediging en mishandeling, en haar zaak wordt in augustus behandeld door justitie.

De Rotterdamse politie zei eerder al dat ook het optreden van de agenten wordt beoordeeld: "Tegelijkertijd evalueren we ook ons eigen optreden. Ook beelden en verhalen op social media nemen we daarin mee", staat op Facebook.

Parken later afgesloten

In de avond ontruimden agenten het Vroesenpark, waar buurtbewoners hadden geklaagd over de overlast van jongeren die zich er onder meer vermaakten met barbecuen en lachgas.

Later die nacht raakten twee jonge mensen gewond bij een schietincident. Bij de arrestatie van twee verdachten schoot de politie gericht en kwam het tot een confrontatie tussen tientallen jongeren en agenten.

Burgemeester Aboutaleb besloot naar aanleiding van de onrust voorlopig drie parken tussen 21.00 's avonds en 7.00 uur 's ochtends af te sluiten: het Vroesenpark, het Roel Langerakpark en het Dakpark.