Fulham houdt Spurs op remise, Manchester City derde na zege op Brighton

Spurs-aanvaller Son Heung-min baalt na en gemiste kans - Pro Shots

Tottenham Hotspur heeft in de Premier League thuis punten laten liggen tegen het laag geklasseerde Fulham. De Londense derby eindigde in 1-1. Manchester City won wel in eigen huis. Het werd 1-0 tegen Brighton & Hove Albion, dat net als Fulham in de onderste regionen vertoeft. City steeg door de zege naar een gedeelde derde plaats achter Liverpool en koploper Manchester United. De Spurs hadden die sprong ook kunnen maken, maar verzuimden dus drie punten te pakken, al zag het daar aanvankelijk helemaal niet naar uit. Sterker, er leek een simpele overwinning in de maak. De thuisploeg was voor rust duidelijk de baas en nadat Son Heung-min al twee grote kansen had gemist, kopte Harry Kane uit een prachtige voorzet van Sergio Reguilón raak.

In de tweede helft beet Fulham, met Kenny Tete in de basis, een stuk feller van zich af. Het drong Tottenham terug, maar dat gaf lange tijd niks weg en kwam via Son zelfs bijna op 2-0. De uithaal van de Koreaan belandde echter op de paal. Een kwartier voor tijd kreeg Fulham loon naar werken. Met een mooie kopbal tekende Ivan Cavaleiro voor de inmiddels verdiende 1-1. Ruben Loftus-Cheek was zelfs nog dicht bij de 1-2, maar een nederlaag bleef de ploeg van José Mourinho bespaard.

Dapper Brighton graaft zich niet in, maar verliest wel Brighton & Hove Albion is misschien wel het RKC Waalwijk van de Premier League. De ploeg van trainer Graham Potter incasseert vaak complimenten voor het verzorgde spel, maar qua punten krijgt de ploeg lang niet altijd waar het recht op heeft.

Joël Veltman in een onderonsje met Phil Foden. - AFP

Ook op bezoek bij Manchester City groef Brighton, met Davy Pröpper en Joël Veltman in de basis, zich bepaald niet in. Maar genoeg voor een punt was het niet. City won met 1-0. Brighton begon brutaal, zette City vroeg onder druk en daar had de ploeg van trainer Pep Guardiola het moeilijk mee. Op slag van rust zorgde Phil Foden echter met een schuiver in de korte hoek voor 1-0. Het was al zijn achtste treffer dit seizoen, de meeste van alle City-spelers.

City begon ook na rust overtuigend, maar nadat Mahrez en Bernardo Silva een enorme kans hadden gemist, zocht Brighton de aanval. De sterk spelende Pröpper was zelf een paar keer dicht bij de 1-1. Zo kwam hij een teenlengte te kort om de bal bij de tweede paal binnen te glijden. De beste kansen bleven voor City, maar Brighton-doelman Robert Sánchez had overal een antwoord op. En als hij dat niet had, brachten paal en lat wel redding. In blessuretijd kreeg Raheem Sterling nog de kans de score vanaf de strafschopstip op te voeren, maar de invaller knalde hoog over het doel.