PSV laat kans op koppositie eredivisie liggen; AZ wint in Eindhoven met 3-1

PSV heeft de kans laten liggen in elk geval een dag de koppositie in de eredivisie te nemen. De Eindhovenaren verloren woensdagavond de topper in eigen stadion tegen AZ met 1-3. Teun Koopmeiers was de grote man bij de Alkmaarders met twee treffers in de eerste helft. PSV blijft op één punt staan van Ajax en Vitesse, AZ is de koplopers tot op vier punten genaderd.

Drie dagen na de sprankelende topper in Amsterdam tussen Ajax en PSV (2-2) was het tweede topduel van de kalender van minder hoog niveau. AZ, dat de competitie stroef hervatte met een 1-1 bij PEC Zwolle, ontregelde het spel van PSV. Daar was in eerste instantie alles mee gezegd.

Ziekenboeg

PSV had moeite de gaten in de Alkmaarse defensie te vinden. Het superkoppel Donyell Malen/Eran Zahavi werd zelden in stelling gebracht. PSV moest het doen zonder Cody Gakpo, die tegen Ajax geblesseerd uitviel. De ziekenboeg in Eindhoven, waar ook al sterspeler Mario Götze in verblijft, werd in de aanloop naar het duel met AZ nog uitgebreid met verdediger Nick Viergever en aanvaller Noni Madueke.

Na een halfuur veranderde de wedstrijd. Fredrik Midtsjø speelde op het middenveld Calvin Stengs vrij en de aanvaller stuurde Myron Boadu richting het PSV-doel. Doelman Yvon Mvogo kwam ver uit, raakte de AZ-aanvaller en zag arbiter Serdar Gözübüyük de bal op de stip leggen. Teun Koopmeiners schoot onberispelijk raak. Het was zijn tiende treffer van het seizoen en zijn negende uit een standaardsituatie.