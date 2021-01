Vrouw overlijdt na ongeluk op A2 bij Nieuwegein, 'kickbokser Van Roosmalen gewond'

Bij het ongeluk op de A2 bij Nieuwegein is een 29-jarige vrouw om het leven gekomen. Een 31-jarige man raakte gewond. Volgens de politie stonden de slachtoffers vanmiddag met hun auto op de vluchtstrook toen ze werden aangereden door een vrachtwagen.

De slachtoffers, allebei uit Den Bosch, werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de vrouw aan haar verwondingen, schrijft RTV Utrecht. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en roept getuigen op zich te melden.

Volgens Omroep Brabant zijn de slachtoffers kickbokskampioen Robin van Roosmalen en zijn zus Melissa. Volgens de omroep was op een inmiddels verwijderd bericht op sociale media te zien dat de twee met autopech langs de snelweg stonden.

A2 dicht

Vanwege het ongeluk was de A2 tussen de knooppunten Everdingen en Oudenrijn urenlang afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat is de vangrail door het ongeluk over een lengte van zeventig meter beschadigd en is er olie op het wegdek terechtgekomen.

Inmiddels zijn twee rijstroken vrijgegeven. De rechterrijstrook en de parallelbaan blijven dicht voor onderzoek.