'Onaantastbaar' Thuisbezorgd groeit razendsnel, 'want groei is lijfsbehoud'

Het is een van de economische 'winnaars' in de coronacrisis: Just Eat Takeaway, in Nederland bekend als Thuisbezorgd. In het vierde kwartaal van 2020 steeg het aantal bestellingen wereldwijd met 57 procent. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren ook door buitenlandse overnames en is inmiddels actief in 23 landen.

"Groei is lijfsbehoud. Het is eten of gegeten worden. Dat is wat er gebeurt bij dit soort bedrijven. In zekere zin heb je geen keuze", zegt de oprichter en hoogste baas van Just Eat Takeaway, Jitse Groen, in een interview met Nieuwsuur. Al ziet hij momenteel geen bedreigingen voor de dominante positie van zijn bedrijf in Nederland en ver daar buiten.

Just Eat Takeaway nam vorig jaar de Amerikaanse maaltijdbezorger GrubHub over, voor 7,3 miljard dollar. Begin 2020 was het bedrijf al de grootste maaltijdbezorger ter wereld geworden buiten China (in termen van omzet) na de overname van het Britse Just Eat. Het concern is nu 15 miljard waard.