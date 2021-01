EU geeft groen licht voor meelwormcurry en -pasta

Niet iedereen zal erom staan te springen, maar meelwormen zijn voor EU-landen goedgekeurd als voedsel. Het zijn de eerste insecten die groen licht hebben gekregen van het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA).

Ondanks hun naam zijn meelwormen in feite larven van de meeltor. Ze worden in Europa al gebruikt als ingrediënt in huisdiervoer. In delen van Azië, Afrika en Australië staan de gele insecten al langer op het menu voor menselijke consumptie. Zodra de Europese Commissie het EFSA-advies overneemt, kunnen ze ook in de EU op de kaart komen.

Wat je in de keuken allemaal kan met meelwormen, zie je in de video: