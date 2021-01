Handballers nog in wachtkamer voor WK: 'Alles is klaar om af te reizen'

Hansballer Luc Steins in actie tegen Slovenië - ANP

Het zijn spannende uren voor de Nederlandse handbalmannen. Vanwege allerlei afmeldingen voor de strijd om de wereldtitel in Egypte is Oranje ineens kandidaat om op het laatste moment toegevoegd te worden aan het deelnemersveld. "Iedereen wil. Organisatorisch zijn we klaar om af te reizen", zegt technisch directeur Monique Tijsterman over de mogelijk unieke kans. "Natuurlijk is het een dilemma of je dit wilt in deze tijd, waarin wordt opgeroepen alleen noodzakelijke reizen te maken. Voor topsport is door het kabinet echter een uitzondering gemaakt. Daar vallen wij onder. Wij kunnen gebruikmaken van de vrijstelling. Twijfels bij de spelersgroep en staf zijns er in elk geval niet." Reservelijst Het WK in Egypte begint woensdag, vandaag dus. De Internationale Handbal Federatie (IHF) had wegens de vele onzekerheden rond de coronapandemie vooraf zes landen op de reservelijst gezet. Oranje stond op die lijst op de derde plaats. Reserves een en twee, Noord-Macedonië en Zwitserland, zijn inmiddels al opgeroepen als vervangers van Tsjechië en de Verenigde Staten, die wegens een groot aantal coronabesmettingen zijn afgehaakt. Maar ook de selecties van Kaapverdië en Brazilië zouden getroffen zijn door het coronavirus. En dus komt Oranje, nu als eerste vervanger, ineens serieus in beeld om in actie te komen in Egypte.

De IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson van de Nederlandse mannen - ANP

Bij het Nederlands Handbal Verbond is de afgelopen dagen hard gewerkt om, als er een oproep van de IHF komt, meteen in actie te kunnen komen. "Het balletje ging dinsdagavond echt rollen toen er afmeldingen voor het WK waren en je ineens beseft dat je de eerste reserve bent op de lijst van de internationale bond", zegt Tijsterman. Gesprekken met de spelersraad en de begeleiding leverden alleen maar enthousiaste reacties op. De IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson liet zelfs zijn geplande vlucht naar zijn thuisland cancelen. De animo om alsnog naar het WK te gaan is enorm, verzekert Tijsterman. "De Nederlandse mannen konden zich niet plaatsen voor dit WK, terwijl we tegen Oostenrijk in de wegens corona geschrapte play-offs wel degelijk een reële kans hadden. Als we dan alsnog mogen, zou dat geweldig zijn."