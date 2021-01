Lukaku kopt Internazionale diep in verlenging naar droomaffiche in Coppa

Het zijn mooie tijden voor voetballiefhebbers uit Milaan. Voor het eerst in lange tijd voeren AC Milan en Internazionale de ranglijst aan in de Serie A. En nu mogen de fans zich ook verheugen op een extra Derby della Madonnina in de kwartfinales van de Coppa Italia, later deze maand.

Nadat AC Milan zich dinsdag na strafschoppen had ontdaan van Torino in de Italiaanse beker, won Internazionale woensdag na verlengingen van Fiorentina.

Arturo Vidal bracht Inter kort voor rust uit een strafschop op voorsprong in Florence. Dat was pas de eerste treffer van de Chileense middenvelder, die in september overkwam van FC Barcelona, in het shirt van Inter. Kort na rust maakte Cristian Kouamé echter gelijk voor de thuisploeg.

In de reguliere speeltijd werd vervolgens niet meer gescoord en ook in de verlengingen leek het bij 1-1 te blijven. In de voorlaatste minuut gaf Nicolò Barella echter een perfecte voorzet op Romelu Lukaku, die snoeihard raak kopte.

Eindelijk Eriksen

Voor het eerst sinds 13 december mocht Christian Eriksen van coach Antonio Conte weer eens beginnen aan de wedstrijd. De Deen zou volgens diverse media graag willen vertrekken bij Inter.

Dat geldt niet voor Stefan de Vrij. De onomstreden verdediger begon tegen Fiorentina op de bank, maar kwam na een uur in het veld voor Milan Skriniar.