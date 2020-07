Drogisterij Amsterdam haalt zwarte gaper van gevel

De tweet was schertsend bedoeld, zei Witteman later, maar werd niet door iedereen zo opgevat. "Mijn spottende opmerking is serieus genomen door een stel idioten. De bewoners worden lastig gevallen en de gaper wordt weggehaald!"

Een drogisterij in het centrum van Amsterdam haalt de kop van een zwarte man van de gevel. Dat gebeurt een paar dagen nadat Volkskrant-columnist Sylvia Witteman over het beeld had getwitterd naar haar 160.000 volgers.

"Mijn medewerkers voelden zich de afgelopen dagen niet meer senang in de winkel", zegt Harry Piet, uitbater van de drogisterij. "Er was geen sprake van bedreigingen, maar ze hadden geen goed gevoel over mensen die langsliepen of foto's maakten."

Het beeld is een zogenoemde gaper, die Nederlandse apothekers en drogisterijen in vroeger tijden als uitgangsbord gebruikten. Veel gapers hadden een oosters uiterlijk, met tulband en mantel. Dat is een verwijzing naar de herkomst van de geneesmiddelen van weleer.

"Het heeft dan ook helemaal niets met racisme of slavernij te maken", zegt Piet. Voor hem heeft het beeld een cultuur-historisch waarde. Hij gaat met de eigenaar ervan overleggen in wat voor vorm het kan terugkeren.