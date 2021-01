Strijd om Nederlandse titels veldrijden definitief van de baan deze winter

De Nederlandse kampioenschappen veldrijden zijn definitief van de baan. Eind december was al duidelijk dat het zeer onzeker was of de nationale titels in 2021 wel verdeeld konden worden. De oorspronkelijk geplande NK van 10 januari in Zaltbommel werden geschrapt en er zou gezocht worden naar een nieuwe datum.

Nu blijkt dat dat niet is gelukt. Vanwege de dinsdag door het kabinet aangekondigde verlenging van de lockdown was het nog lastiger een oplossing te vinden, melden de bond KNWU en de organisatie. "Er is de afgelopen winter door alle partijen veel werk verzet om eventueel een coronaproof NK te organiseren", aldus de partijen.

Onder strikte voorwaarden mogen nog wel topsportwedstrijden worden georganiseerd, maar in het geval van de NK ontbrak volgens de verantwoordelijke instanties de noodzaak om die wedstrijd koste wat kost door te laten gaan.